Чулпан Хаматова ответила критикам сериала "Зулейха открывает глаза"

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале "Зулейха открывает глаза" по одноименной книге Гузели Яхиной, ответила всем, кто критикует и возмущается по поводу фильма.

"Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено", - сказала Чулпан Хаматова в прямом эфире в инстаграме фонда "Подари жизнь".

Происходящее она объясняет "стрессом", в котором находятся большинство зрителей. Накопившиеся негативные эмоции она решили выплеснуть на создателей сериала.

"Но в любом случае хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!" - сказала Хаматова.

Сразу после выхода фильма на экраны телевизоров - сериал показали на телеканале "Россия 1" - актриса рассказывала, что на нее посыпались проклятья и обвинения от зрителей. Создателей фильма обвинили в "осквернении исторической правды".

В комментариях в инстаграм-аккаунте большинство поддержали Чулпан Хаматову и отметили ее замечательную актерскую работу, которая многих заставила плакать. Пользователи советуют актрисе и всей съемочной группе не принимать критику близко к сердцу.