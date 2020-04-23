Daimler нашел автомобили на водороде бесперспективными

Daimler AG, производитель автомобилей Mercedes-Benz, закрывает программу разработки легковых автомобилей, использующих в качестве топлива водород, и направит освободившиеся ресурсы на развитие технологий электрохимических генераторов обратимого цикла (электромобилей с перезаряжаемыми батареями).

Daimler последние 30 лет непрерывно разрабатывал технологию водородных топливных ячеек, аккумулирующих энергию химической реакции водорода из баллонов с кислородом воздуха, с целью довести их до коммерческого применения.

Технология казалась перспективной из-за своей абсолютной безопасности с точки зрения выхлопа - из патрубка автомобиля на топливных элементах выходит лишь чистый водяной пар. Но экономика технологии оказалась неразрешимой задачей. Даже кооперация Daimler с Ford и Nissan в 2013 году не продвинула технологию к практическому применению.

Но особенно бесперспективность водорода (как топлива для легковых автомобилей в настоящем) выявил стремительный прогресс перезаряжаемых батарей для электромобилей, электромобили на водороде в производстве обходятся вдвое дороже заряжаемых от внешнего источника тока, не говоря о несравнимом уровне развития инфраструктуры.

Выпущенный в 2018 году Mercedes-Benz GLC F-CELL и доступный в лизинг ограниченному перечню корпоративных клиентов в Германии и частникам, стал последним прототипом проекта.

Однако крест на технологии в Daimler не ставят, весь штат исследователей и инженеров, а также все наработки поступят в распоряжение нового совместного предприятия грузового подразделения Daimler Truck и Volvo Group, которое будет адаптировать водородные топливные ячейки к дальнемагистральным грузоперевозкам.

Для "дальнего боя", который из-за ужесточающихся экологических норм также не избегнет электрификации, увеличение емкости батарей до приемлемого уровня влечет несовместимое с несущей способностью дорог увеличение массы. Тягачи на топливных элементах необходимо просто снабдить необходимым количеством емкостей с водородом, который, как известно, самый легкий элемент в природе. Первые товарные тягачи на водороде совместное предприятие планирует выпустить во второй половине десятилетия.