Десятилетняя Марта Тимофеева подписала контракт в Голливуде

Марта Тимофеева сниматься в кино начала с 6 лет. Сейчас ей 10, и, похоже, ее знает вся страна. Девочка - настоящая кинозвезда. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как "Сестренка", "Союз Спасения", "Гоголь", "Кровавая барыня" и других.

Однако сегодня пришла новость о том, что юная актриса будет сниматься в новом проекте в Голливуде. Ее утвердили на роль в фильме "Тайное общество мистера Бенедикта" (The Mysterious Benedict Society ), который будут снимать по одноименному книжному бестселлеру 2007 года, автор - Трентон Ли Стюарт.

Этот цикл книг - их всего 4 - популярен и в России. В нем рассказывается о том, как десятки детей откликаются на необычное объявление в газете. Их тестируют и выясняется, что сложнейшую проверку прошли четверо: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться с очень важным заданием...

Тимофеева будет играть Констанс Контрейр - крошечную девочку с огромным чипом на плече - четвертого новобранца тайного общества. Ее героиня - бунтарка и умница. Причем именно она часто толкает всю группу на принятие неожиданного решения. Сериал планируется к выходу на сервисе Hulu.

"Маленькая девочка из России получила большой контракт в Голивуде! Наконец-то мы можем поделиться этим, и это невероятно! Около 5 туров кастинга, включая ансамблевые пробы в LA, одна из главных ролей в новом проекте Hulu и 20th Century Fox, детский бестселлер The Mysterious Benedict Society и персонаж мечты Constance Contraire!" - так написано на странице Марты в соцсети Facebook. В конце этого поста дана ссылка на авторитетное СМИ - Deadline, которое посвятило кастингу в новый проект большую статью.