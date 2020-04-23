Драчев назвал нелегитимным решение устроить досрочные выборы главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подверг сомнению законность решения правления организации созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию, о чем было объявлено ранее в четверг.

"Сейчас будем проверять это решение на легитимность. Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций", - цитирует Драчева ТАСС.

Он подчеркнул, что "пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления".

Драчев был избран на пост президента СБР в 2018 году. Срок его полномочий истекает в 2022 году.