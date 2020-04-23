Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соответствующий шаг был согласован на сегодняшнем заседании правления СБР "в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации".

Дата и место проведения конференции будут уточнены позже.

Отметим, что президент СБР Владимир Драчев находится в конфликте с основной частью правления. Вопреки воле Драчева, решением правления с должности главного тренера сборной России 10 апреля был отправлен в отставку Анатолий Хованцев, а вместо него рекомендован Валерий Польховский.

Кроме того, президент СБР выступил против специалистов, утвержденных 20 апреля правлением организации на должности старших тренеров мужской и женской команд, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Впрочем, обе кандидатуры должны быть утверждены министерством спорта РФ.