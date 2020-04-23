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23.04.2020 19:55
Рубрика: Культура

Элтон Джон перенес весенние и летние концерты в США из-за коронавируса

Текст: Александр Алексеев
Знаменитый английский музыкант Элтон Джон находится в трехлетнем прощальном мировом Farewell Yellow Brick Road Tour. Но, по словам его менеджеров, "после серьезного рассмотрения и с глубоким сожалением", он был вынужден отменить свои летние выступления в США.

При этом менеджеры Элтона Джона утверждают, что постоянно находятся на связи с медиками разных стран и анализируют эпидемиологическую ситуацию вместе с ними. И верят в то, что тур через не очень отдаленное время будет продолжен.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Немалое уважение, кстати, вызывает личное мужество самого Элтона Джона. В феврале он терял голос во время концерта в Новой Зеландии, но, несмотря на "легкую", по его словам, пневмонию, через пару дней все-таки продолжил гастроли.

Еще раньше, осенью прошлого года, тоже по болезни, артист отменял концерт в Индианаполисе (США). А кроме того - он уже больше двух лет страдает от "рака простаты", иногда выступая "через боль…" Но при этом 73-летний Элтон Джон все равно стремится на сцену. А отмененные концерты будут обязательно сыграны позднее.

Уже вскоре владельцы билетов получат информацию о новых датах тура. Ну а те, кто захочет их сдать, смогут получить свои деньги обратно. Достойный пример для тех организаторов концертов в России, которые любыми путями стараются не возвращать ни рубля купившим у них билеты.

Между тем

Уже во время тура была издана автобиография музыканта, получившая название Me, Elton John (То есть "Я, Элтон Джон").

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