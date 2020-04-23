Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый

Спортивное подразделение Ford Performance представило Mustang с электрической силовой установкой. Автомобиль собран в единственном экземпляре для "демонстрации потенциала подобного рода трансмиссий в одной из самых сложных гоночных дисциплин".

Подробности о силовой установке не раскрываются. В Ford Performance поделились лишь техническими характеристиками и рассказали о своих прогнозах результатов в дрэг-рейсинге. Так, Mustang Cobra Jet 1400, как можно догадаться из названия, имеет в распоряжении 1 400 л.с. Пиковый крутящий момент переваливает за 1 490 Нм.

В компании предполагают, что четверть мили (402 метра) электрический Mustang преодолеет менее чем за 8 секунд на скорости 274 км/ч.

"Ford всегда использовал автоспорт для демонстрации инноваций, - говорят в компании. - Электрическая трансмиссия предоставляет нам совершенно другие возможности в плане производительности, и наш Mustang Cobra Jet 1400 - прекрасный пример этого. Мы особенно рады тому, что это случилось в год, когда на рынок выходит Mustang Mach-E".

Напомним, Ford Mustang Much-E - первый электрический кроссовер бренда, представленный в конце 2019 года. Автомобиль уже доступен к заказу, но поставки начнутся не раньше четвёртого квартала. Цена на базовую версию модели начинается от 43 000 долларов.