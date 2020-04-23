Глава CDC опроверг слова о второй волне коронавируса в США

Глава CDC Роберт Редфилд заявил, что его слова о второй волне коронавируса в США неправильно интепретировали. Она будет сложнее, но не хуже нынешней, подчеркнул руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось, что "вторая волна коронавируса, вероятно, будет еще более разрушительной".

Президент США Дональд Трамп осудил действия журналистов, заявив, что "слова доктора Редфилда были полностью искажены". "Он не говорил про большую вспышку. Заголовок был абсурдным", - подчеркнул глава Белого дома.

А сам Редфилд добавил, что "следующие осень и зима могут оказаться еще более сложными", так как будут циркулировать грипп и коронавирус. "Я не говорил, что это будет хуже, я сказал, что это будет более сложно", - уточнил глава CDC.