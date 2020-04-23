Hummer будут производить от солнечной энергии

Перспективные электрические внедорожники Hummer будут производить, затрачивая только электроэнергию, получаемую от возобновляемых источников - ветрогенераторов и солнечных панелей.

Завод Detroit-Hamtramck, где в конце 2021 года будет налажен выпуск электромобилей Hummer, а также все другие производственные активы, инженерные и административные центры General Motors на юге Мичигана, включая главную штаб-квартиру, будут снабжаться электроэнергией, полученной исключительно от возобновляемых источников.

Для выполнения этой задачи General Motors заключил партнерство с энергетической компанией DTE Energy, о чем стороны сообщили в совместном пресс-релизе. В рамках партнерства при промышленном комплексе GM на юго-востоке Мичигана будет выстроены две солнечные электростанции или солнечные парки, общей производительность 500 тысяч МВтч в год.

Совокупно с возводимым GM с прошлого года парком ветряков автопроизводитель обеспечит свои основные средства 800 тысячами МВтч электроэнергии от возобновляемых источников ежегодно, начиная с 2023 года, что эквивалентно снабжению электроэнергией 100 тысяч домохозяйств за год.

К нулевому уровню выброса углекислого газа при производстве электроэнергии все свои активы в США GM планирует перевести к 2030 году, в мире - к 2040 году.