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23.04.2020 21:25
Рубрика: Экономика

Контракт на строительство суперледокола "Лидер" заключили на расстоянии в 6 тыс. км

Текст: Александр Емельяненков
Как уже сообщала "Российская газета", сегодня, 23 апреля, в России дали старт амбициозному судостроительному проекту: заключен обязывающий контракт о строительстве на Дальнем Востоке, в городе Большой Камень, головного атомного ледокола принципиально нового проекта 10510 "Лидер".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У этой новости есть, как минимум, два обстоятельства, которые выделяют ее в общем потоке и делают событием дня. Атомных ледоколов в Приморье никогда не строили, а судов подобного класса вообще не создавали - ни в России, ни где бы то ни было еще. Второе обстоятельство состоит в том, что сверхдорогой контракт получил силу обязывающего документа… в дистанционном режиме.

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Если бы гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка и его визави - генеральный директор судостроительного комплекса "Звезда" Сергей Целуйко решили обменяться подписями и рукопожатиями за одним столом, кому-то из двоих пришлось бы выйти из режима изоляции и добираться на самолете с пересадками без малого сутки. Или - семь дней и ночей ехать из Мурманска во Владивосток на машине. Потому что на поезде получится еще дольше…

Но теперь, оказывается, на командировочных и билетах можно сэкономить: глава "Атомфлота" свою подпись поставил в Мурманске, а гендиректор "Звезды" - во Владивостоке. Между ними, если по прямой, было 6 тысяч километров и шесть часовых поясов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Стоимость контракта сегодня официально не озвучивалась, но еще в середине января 2020-го вышло постановление правительства России, согласно которому на строительство головного атомного ледокола "Лидер" в 2020-2027 годах выделяется из бюджета 127,576 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию - 2027-й. Госзаказчиком определен "Росатом", застройщиком - его дочерняя структура ФГУП "Атомфлот".

А годом раньше, 27 марта 2019-го, вышло распоряжение правительства России №538-р "Об определении ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" единственным исполнителем по строительству атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".

"Сделан важный шаг в истории атомного ледокольного флота, - так прокомментировал подписание контракта Мустафа Кашка. - Ввод в эксплуатацию данного судна позволит "Атомфлоту" гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов".

Атомоходы "Лидер" спроектированы в ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург) и будут иметь две реакторные установки РИТМ-400. Их разработчик - нижегородское ОКБМ "Африкантов". Суммарная мощность - 120 МВт, это позволит преодолевать льды толщиной более 4 метров и создавать судоходный канал шириной до 50 метров - так, чтобы по нему могли беспрепятственно следовать океанские танкеры и газовозы.

Габариты самого ледокола впечатляют: длина - 209 метров, ширина - 47,7. Водоизмещение (при осадке по КВЛ) - около 68 тысяч тонн. При этом по чистой воде "Лидер" должен развивать скорость до 22 узлов. Четыре турбогенератора по 37 МВт обеспечат энергией систему электродвижения - четыре гребных электродвигателя по 30 МВт.

В планах Дирекции Севморпути иметь к 2033 году три ледокола "Лидер": головной ждут на трассе в конце 2027-го - начале 2028-го, первый серийный - к концу 2030-го, второй серийный - в декабре 2032 года.

Предельная стоимость головного "Лидера" в 127,5 млрд рублей, которую назвали в Минпромторге, в конечном счете и вошла в постановление правительства. В отношении серийных ледоколов этого же проекта глава "Росатома" Алексей Лихачев предложил схему смешанного финансирования, при которой 50 процентов проекта финансирует бюджет, а другую половину - госкорпорация за счет собственных или заемных средств. Как другой вариант - обсуждается возможность строительства серийных ледоколов "Лидер" по концессии.

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