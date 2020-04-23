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23.04.2020 16:49
Рубрика: Общество

Коронавирусом заболели 457 жителей и работников соцучреждений

Текст: Алексей Дуэль
Пандемия коронавируса проникла в социальные учреждения и была выявлена у 457 человек, в это число входят и те, кто живет в таких учреждениях, и персонал. Такие цифры в ходе пресс-конференции в ТАСС огласила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"В России работают 1389 стационарных социальных учреждений - это и учреждения общего типа, и дома для пожилых людей, и для пациентов с различными нарушениями, в том числе детей, - перечислила Ольга Баталина. - Всего в них проживают 297 тысяч человек. Коронавирусная инфекция обнаружена у 390 проживающих и 67 сотрудников стационарных социальных учреждений. Из этих 457 человек госпитализированы 120 человек. У остальных заболевание проходит в легкой форме, они не нуждаются в помещении в больницу, лечатся амбулаторно под контролем врачей. Большинство из 120 госпитализированных переносят заболевание в средней степени тяжести".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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С самого начала пандемии коронавируса во всех учреждениях введен строгий санитарный режим. У каждого приходящего на работу сотрудника измеряют температуру, его осматривает врач, уточнила Ольга Баталина. Если же обнаруживается, что вирус проник в социальное учреждение, вводятся особые меры предосторожности. В том числе использование средств индивидуальной защиты: противочумных костюмов, полноразмерных лицевых масок.

"В случае закрытия социального учреждения на полный карантин, возникает дефицит кадров - не все сотрудники могут уйти из дома на работу на две недели, многим не с кем оставить ребенка или пожилого родственника, - продолжила Ольга Баталина. - В таком случае мы рекомендуем руководителям использовать резерв некоммерческих организаций, которые уже работают с такими учреждениями. Требования для них точно такие же, как и для персонала".

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