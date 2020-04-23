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Рубрика: Власть

Косачев призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт США и Ирана

Текст: Галина Мисливская

Международное сообщество должно приложить усилия, чтобы угрозы Ваштнгтона и Тегерана друг другу не привели к реальному столкновению, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Понятно, что обострение может произойти по инициативе любой из сторон, причем, что особенно тревожно, каждая оставила за собой право на военные действия по сугубо субъективным основаниям", - сказал он в беседе с ТАСС. Сенатор напомнил, что Вашингтон говорит об опасном приближении кораблей, а Тегеран - об угрозах своей безопасности. "Но какое расстояние или угрозу каждый сочтет достаточной для собственной атаки, никто не знает", - отметил Косачев.

Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
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Пока, по мнению сенатора, "можно лишь предполагать, что войны и репутации агрессора явно никто не хочет". Однако на решительные "ответные" действия способны обе стороны, считает он.

"Поэтому международное сообщество должно говорить "брейк" в этой ситуации и стараться развести оппонентов по углам", - считает глава международного комитета СФ.

Он также выразил надежду, что агрессивная риторика и в Вашингтоне, и в Тегеране направлена на внутреннюю аудиторию, и что за этим не стоит желание переходить к решительным действиям на самом деле.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание своим ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море. В ответ на это в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами сообщил о том, что иранские ВС готовы атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны.

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