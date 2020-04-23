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23 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 23 апреля 2020 года № 116-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 23 апреля 2020 г.
Опубликован 23 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

пункт 2 изложить в новой редакции:

"2. Обязать граждан:

2.1. проживающих и (или) прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого распоряжения:

2.1.1. представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя (далее - Анкета) (приложение 5);

2.1.2. в случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том числе о месте пребывания (жительства) в Республике Крым), в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов "горячих линий": 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12;

2.1.3. при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

2.1.4. соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания);

2.2. проживающих и (или) прибывающих на территорию Республики Крым из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на срок 14 календарных дней со дня их прибытия:

2.2.1. соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора.

Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять фиксацию информации, поступающей от граждан в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего пункта, и передавать ее в течение одного часа (с момента поступления) в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю и Министерство внутренних дел по Республике Крым.

Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией, предоставляемой гражданами в соответствии с подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта, а также создание и ведение реестра граждан, прибывающих на территорию Республики Крым и г. Севастополя.".

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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