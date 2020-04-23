МАЗ показал "убийцу" дакаровских КамАЗов

Минский автозавод представил новый гоночный грузовик МАЗ-6440RR для будущего сезона ралли "Дакар". Это второй экземпляр раллийного "капотника".

Новый грузовик является результатом модернизации гоночной машины команды "МАЗ-Спортавто", завоевавшей бронзу в ралли рейде "Дакар" минувшего сезона ("золото" и "серебро" у экипажей "КамАЗ-Мастер").

Снаружи две машины практически неразличимы, однако у него иначе скомпонованы агрегаты, для оптимального распределения веса между осями и снижения центра тяжести, доработана подвеска.

Точные перечень и параметры доработок держатся в секрете. Известно только, что "МАЗ-Спортавто" остался верен двигателю Gyrtech/Caterpillar, но его мощность с прежних 1000 л.с. существенно увеличена.

В рамках подготовка к Дакару-2021 "МАЗ-Спортавто" планирует принять участие в ралли "Золото Кагана" и "Шелковый путь".