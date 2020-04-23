МИД призвал не возлагать всю ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ

Попытки возложить всю ответственность за пандемию коронавируса на КНР и ВОЗ совершенно неуместны, заявила 23 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис", отметила она.

Речь идет о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что если Китай допустил пандемию Covid-19 сознательно, то он должен нести за это ответственность. Также 14 апреля Трамп объявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она якобы не предоставила своевременной информации об опасности нового коронавируса.