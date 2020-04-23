МИД призвал не возлагать всю ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ

Новости

Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 18:51
В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент 18:47
В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению 18:46
В Сочи эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва 18:45
В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей 18:39
73-летняя Марианна Фейтфулл победила коронавирус 18:37
В Удмуртии умер четвертый человек с коронавирусом 18:32
На юге Москвы в одном из дворов жители нашли лисенка 18:32
В Японии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки 18:28
Нижегородская область продолжит использование платформы "Карта жителя" 18:26
У главы комитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии выявили коронавирус 18:20
Emirates возобновляет со следующей недели полеты в восемь стран 18:20
В архивах обнаружены записи о метеорите-убийце 18:13
Стрельбы китайских С-400 впервые показали на видео 18:12
Главврач Филатовской больницы рассказал о загруженных реанимациях 18:11
МИД РФ ответил на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи 18:09
УЕФА решил сохранить название Евро-2020 18:04
Обновленный Jaguar F-Type добрался до России 18:02
В Оренбуржье молодую мать арестовали за избиение восьмимесячного сына 17:54
Ивановским бизнесменам "обнулили" аренду 17:53
МИД РФ: Россия вернула Украине две ноты по Крыму 17:46
Пострадавшие от COVID-19 из 40 стран мира подают в суд на курорт в Тироле 17:38
В Мурманске вдвое снизят стоимость проезда для дошкольников 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 17:26
Рубрика: Власть

МИД призвал не возлагать всю ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ

Текст: Константин Волков
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Попытки возложить всю ответственность за пандемию коронавируса на КНР и ВОЗ совершенно неуместны, заявила 23 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
Трамп обвинил ВОЗ в распространении коронавируса в США
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

"В сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис", отметила она.

Речь идет о заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что если Китай допустил пандемию Covid-19 сознательно, то он должен нести за это ответственность. Также 14 апреля Трамп объявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку она якобы не предоставила своевременной информации об опасности нового коронавируса.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции