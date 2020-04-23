МИД РФ ответил на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи

Заявления американской стороны о том, что гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан, задержанный в Москве, не имеет доступа к медицинской помощи - не соответствуют действительности. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Уилана обследовали в одной из московских городских больниц, и в ходе проверки не выявили никаких серьезных заболеваний.

Также, отметила Захарова, Уилана чуть ли не каждую неделю посещают сотрудники посольств или послы всех четырех стран, чьим гражданином он является.

"Они прекрасно знают, что Уилан находится в хорошей физической форме, при необходимости незамедлительно получает квалифицированную лечебную помощь", - сказала представитель МИД РФ.

Кроме того, в ближайшее время арестованному будут разрешены телефонные звонки. По словам Захаровой, "суд санкционировал возможность телефонных разговоров обвиняемого с членами его семьи в США. Мы исходим из того, что такие звонки будут организованы в ближайшее время".

Пол Уилан, бывший морской пехотинец США, был задержан сотрудниками ФСБ в Москве, когда приехал, по словам его брата, на свадьбу к другу. Также известно, что Уилан регулярно бывает в Москве с 2007 года.

Он был задержан после того, как знакомый передал ему некую флешку в отеле "Метрополь". По словам защиты, следствие ФСБ обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб - на изъятой у него флешке были записаны данные, составляющие гостайну.