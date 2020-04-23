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23.04.2020 18:09
Рубрика: Власть

МИД РФ ответил на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи

Текст: Константин Волков

Заявления американской стороны о том, что гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан, задержанный в Москве, не имеет доступа к медицинской помощи - не соответствуют действительности. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Уилана обследовали в одной из московских городских больниц, и в ходе проверки не выявили никаких серьезных заболеваний.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Также, отметила Захарова, Уилана чуть ли не каждую неделю посещают сотрудники посольств или послы всех четырех стран, чьим гражданином он является.

"Они прекрасно знают, что Уилан находится в хорошей физической форме, при необходимости незамедлительно получает квалифицированную лечебную помощь", - сказала представитель МИД РФ.

Кроме того, в ближайшее время арестованному будут разрешены телефонные звонки. По словам Захаровой, "суд санкционировал возможность телефонных разговоров обвиняемого с членами его семьи в США. Мы исходим из того, что такие звонки будут организованы в ближайшее время".

Пол Уилан, бывший морской пехотинец США, был задержан сотрудниками ФСБ в Москве, когда приехал, по словам его брата, на свадьбу к другу. Также известно, что Уилан регулярно бывает в Москве с 2007 года.

Он был задержан после того, как знакомый передал ему некую флешку в отеле "Метрополь". По словам защиты, следствие ФСБ обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб - на изъятой у него флешке были записаны данные, составляющие гостайну.

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