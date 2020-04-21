Свидетель по делу обвиняемого в шпионаже Уилана рассказал о его интересах

В Мосгорсуде прошел второй день допроса свидетелей по делу обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, который также имеет паспорта Великобритании, Канады и Ирландии. Сегодня суд опросил сотрудника ФСБ, который задерживал американца, а также его русского приятеля - бывшего военного.

Сам процесс проходит в закрытом режиме, так как в уголовном деле есть материалы под грифом "совершенно секретно". Адвокаты настаивали на переносе процесса на 30 апреля из-за коронавируса, однако суд отказал защите в переносе, сообщив, что процесс будет проходить в щадящем режиме. Кроме того, суд разрешил Уилану два раза в месяц звонить родителям из СИЗО "Лефортово".

Как сообщил журналистам адвокат Уилана Владимир Жеребенков, в понедельник суд первым допросил основного свидетеля обвинения, который настаивает на своих первоначальных показаниях. Защита считает, что в его показаниях есть противоречия, которые адвокаты намерены проанализировать и оспорить во время представления доказательств стороной защиты.

Во вторник был допрошен сотрудник ФСБ, который непосредственно участвовал в разработке и задержании американского гражданина. Подробности его показаний не разглашаются. Кроме того, суд опросил русского знакомого Уилана, в прошлом военного, который рассказал суду, что знает американца с 2008 года, и тот никогда не пытался вербовать его. По словам свидетеля, Пол любит Россию, часто приезжал сюда, так как интересовался русской культурой и учил русский язык. Всего гособвинение планирует допросить в суде 13 свидетелей.

На первом заседании были также исследованы письменные и вещественные доказательства по делу. Среди них - материалы, связанные с задержанием Уилана, возбуждением уголовного дела, а также документы, связанные с исследованием и изъятием флешкарты.

Пол Уилан был задержан контрразведчиками 28 декабря 2018 года в Москве. По словам защиты, следствие ФСБ обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб - на изъятой у него флешке были записаны данные, составляющие гостайну. По некоторым данным речь шла о списках сотрудников одной из российских силовых структур.