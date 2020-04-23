Минкомсвязь не запретит Zoom для обучения до создания отечественных аналогов

Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы по типу Zoom для образования. Такое заявление сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе пресс-конференции, посвященной запуску телевизионного образовательного проекта "Моя школа online".

При этом, он подчеркнул, что ситуация может измениться, когда будет разработано отечественное решение.

"Сейчас школы могут использовать то, что есть. Но наша задача с Минпросвещением сделать безопасную среду для онлайн-коммуникаций. У нас есть неплохие наработки. Мы сейчас рассматриваем несколько больших отечественных решений для того, чтобы предложить всем доступный и безопасный сервис. Пока мы его не запустим в полном объеме, мы точно запрещать ничего не будем", - сказал Шадаев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что "дистанционное обучение в России не заменит традиционное, а его наработки будут использоваться для того, чтобы усовершенствовать систему". По его словам, когда ситуация нормализуется, школы откроют свои двери.

Как сообщала "РГ", 18 апреля Минпросвещения и Минкомсвязь анонсировали создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, она станет частью "Цифровой образовательной среды", которая будет состоять исключительно из российских продуктов.