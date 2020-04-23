Минтруд предложил закрыть на карантин дома престарелых

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. По словам замглавы ведомства Ольги Баталиной, Минтруд направил во все регионы телеграммы с соответствующей рекомендацией.

- Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций, - рассказала Баталина на пресс-конференции в ТАСС.

Она отметила, что на данный момент такие стационарные учреждения полностью закрыты на двухнедельный карантин в 29 регионах, 46 регионов закрыли учреждения частично, а 23 - готовятся к закрытию.

Напомним, по информации оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 4774 новых случая заражения COVID-19 в 81 регионе страны. Всего в стране зарегистрировано 62773 заболевших коронавирусом.