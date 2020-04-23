Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась. С 13 по 19 апреля уровень заболеваемости по стране гриппом и ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тысяч населения. Это ниже недельного эпидемического порога (718 случаев). Неделей ранее этот показатель превышал 400 случаев.

Такие данные опубликованы на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ. Специалисты отмечают, что на этой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с этими заболеваниями продолжают снижаться.

Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах.

Ранее сообщалось, что введенные по всему миру жесткие меры против коронавирусной инфекции позволили раньше предполагаемого срока остановить сезонную эпидемию гриппа. Ученые связывают это с социальным дистанцированием и ношением масок.