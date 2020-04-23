МВД: Полиция не будет выдворять мигрантов во время пандемии

Новости

Минтруд предложил закрыть на карантин дома престарелых 15:04
В Кузбассе из-за задымления столкнулись восемь машин 14:57
Генри Кавилл готов потерять в деньгах ради возвращения к роли Супермена 14:55
В Татарстане вводят новые штрафы за нарушение режима самоизоляции 14:53
В Австрии исключили выбрасывание излишков продуктов во время кризиса 14:51
Почти 5 тысяч парковочных разрешений выдано в Москве с начала апреля 14:46
В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах 14:46
Путин поставил задачу снизить социально-экономические потери от коронавируса 14:45
Все регионы Урала подписали соглашение о борьбе с COVID-19 14:45
Умер актер и сценарист Эндрю Фенади 14:43
Жителю Башкирии предъявили обвинение в серийных убийствах 14:37
Тысячи мемориальных комплексов обновят в Беларуси к 75-летию Победы 14:36
В Мурманской области у осужденного ИК-23 нашли коронавирус 14:36
Московский соцработник спасла жизнь своей подопечной 14:33
Новый "Зеленый фонарь" в киновселенной DC будет женщиной 14:25
Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Москве 14:24
Горбачев о перестройке: Были у нас ошибки, это надо признать 14:23
В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора 14:22
Видео: приехал поздравить ребенка на карантине и забыл про тормоза 14:22
В Петербурге станцию метро закрыли из-за задымления в киоске 14:18
ЦОДД: За сутки по Москве без пропусков проехали 250 тысяч автомобилей 14:13
Губернатор потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ 14:11
Самолеты в связи с отсутствием пассажиров будут перевозить грузы 14:10
Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова уволился из-за COVID-19 14:09
Кировские врачи пришили пациенту державшуюся на клочке кожи руку 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 14:22
Рубрика: Власть

МВД: Полиция не будет выдворять мигрантов во время пандемии

Текст: Иван Петров
Российские полицейские в условиях пандемии коронавируса не станут выдворять из страны иностранных граждан, а также наказывать за просроченные разрешительные документы. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

По ее словам, в период с 15 марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения. Кроме того, не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан. Речь, по словам Казаковой, идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Самоизоляция привела к снижению преступности и числа ДТП в Москве

По данным МВД, в период действия карантинных мероприятий для продления документов в миграционные подразделения органов внутренних дел обратились более 320 тысяч иностранных граждан. "К нам обратились более 320 тысяч иностранных граждан, из них порядка 158 тысяч продлили миграционный учет на территории РФ, более 150 тысяч продлили патенты либо разрешение на работу и около 13 тысяч продлили свои визы", - сказала Валентина Казакова.

По ее словам, для находящихся на территории России иностранных граждан, чьи документы истекают в период с 15 марта по 15 июня, срок действия всех разрешительных документов приостанавливается на 90 суток. "Это значит, что патенты, разрешение на работу, визы, разрешение на временное проживание, виды на жительство, свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия переселению из-за рубежа соотечественников - течение сроков этих документов приостанавливается. Фактически они автоматически продлеваются на 90 суток", - пояснила Казакова.

Начальник управления подчеркнула, что обращаться в миграционные подразделения для продления разрешительных документов не нужно - это будет происходить автоматически.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
МВД: Всплеска преступлений со стороны мигрантов не зафиксировано

Генерал также подчеркнула, что работодатель в настоящее время имеет право принимать на работу иностранных граждан без разрешительных документов. "Если иностранный гражданин прибыл на территорию РФ и не важно с какой целью, он имеет право в период с 15 марта по 15 июня работать без разрешительных документов. Есть только небольшие различия между иностранными гражданами, которые прибыли в визовом и безвизовом порядках", - пояснила Валентина Казакова.

Так, если иностранец прибыл в Россию в визовом порядке, то у работодателя должно быть ранее получено разрешение для привлечения иностранной рабочей силы. Если же мигранты прибыли к нам в страну в безвизовом порядке - это касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, то они имеют право работать без получения патента.

При этом для работодателя остается обязанность уведомлять миграционные подразделения МВД. "Это необходимо для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу. В настоящее время мы активно мониторим миграционную обстановку, работаем в тесном контакте с работодателями", - заключила Казакова.

Накануне стало известно, что МВД автоматически продлевает истекший срок всех документов, необходимых для работы в России гражданам иностранных государств.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Миграционный учет в России Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В России изменились правила покупки билета на поезд
Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции