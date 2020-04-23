МВД: Полиция не будет выдворять мигрантов во время пандемии

Российские полицейские в условиях пандемии коронавируса не станут выдворять из страны иностранных граждан, а также наказывать за просроченные разрешительные документы. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

По ее словам, в период с 15 марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения. Кроме того, не будут аннулироваться те документы, которые есть на руках у иностранных граждан. Речь, по словам Казаковой, идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.

По данным МВД, в период действия карантинных мероприятий для продления документов в миграционные подразделения органов внутренних дел обратились более 320 тысяч иностранных граждан. "К нам обратились более 320 тысяч иностранных граждан, из них порядка 158 тысяч продлили миграционный учет на территории РФ, более 150 тысяч продлили патенты либо разрешение на работу и около 13 тысяч продлили свои визы", - сказала Валентина Казакова.

По ее словам, для находящихся на территории России иностранных граждан, чьи документы истекают в период с 15 марта по 15 июня, срок действия всех разрешительных документов приостанавливается на 90 суток. "Это значит, что патенты, разрешение на работу, визы, разрешение на временное проживание, виды на жительство, свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия переселению из-за рубежа соотечественников - течение сроков этих документов приостанавливается. Фактически они автоматически продлеваются на 90 суток", - пояснила Казакова.

Начальник управления подчеркнула, что обращаться в миграционные подразделения для продления разрешительных документов не нужно - это будет происходить автоматически.

Генерал также подчеркнула, что работодатель в настоящее время имеет право принимать на работу иностранных граждан без разрешительных документов. "Если иностранный гражданин прибыл на территорию РФ и не важно с какой целью, он имеет право в период с 15 марта по 15 июня работать без разрешительных документов. Есть только небольшие различия между иностранными гражданами, которые прибыли в визовом и безвизовом порядках", - пояснила Валентина Казакова.

Так, если иностранец прибыл в Россию в визовом порядке, то у работодателя должно быть ранее получено разрешение для привлечения иностранной рабочей силы. Если же мигранты прибыли к нам в страну в безвизовом порядке - это касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, то они имеют право работать без получения патента.

При этом для работодателя остается обязанность уведомлять миграционные подразделения МВД. "Это необходимо для оценки ситуации на рынке труда, чтобы мы понимали, кто работает из иностранных граждан, а кто потерял работу. В настоящее время мы активно мониторим миграционную обстановку, работаем в тесном контакте с работодателями", - заключила Казакова.

Накануне стало известно, что МВД автоматически продлевает истекший срок всех документов, необходимых для работы в России гражданам иностранных государств.