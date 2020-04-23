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23.04.2020 16:25
Рубрика: Легковые авто

Названы самые надежные подержанные автомобили

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Немецкий журнал AutoBild опубликовал рейтинг надёжности подержанных автомобилей, который был составлен при участии сертификационной организации TÜV.

Абсолютным лидером списка "TÜV-Report 2020" стал Mercedes-Benz GLC. Он признан самым надёжным автомобилем в возрасте от 2 до 3 лет: 2.17% владельцев обратились в сервис, средний пробег при этом составил 56 тысяч км. Ненамного ему уступили Mercedes-Benz SLC/SLK и Porsche 911. Худшими оказались Dacia Logan, Dacia Duster и Citroen Berlingo, владельцам которых чаще всего требовалась помощь сервисменов в устранении той или иной неисправности.

Фото: скриншот с youtube.com
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В возрастной группе от 4 до 5 лет лидером оказался Porsche 911 (3.6%), за ним следует Opel Mokka (5%), "бронзу" разделили несколько моделей: Audi TT, Mercedes-Benz B-Class и Mercedes-Benz SLK - у них по 5.1% обращений в сервис, но при разном пробеге (56, 60 и 47 тысяч км соответственно). Аутсайдеры: Chevrolet Spark, Volkswagen Sharan и Seat Alhambra.

Категорию подержанных автомобилей возрастом от 6 до 7 лет снова возглавил спорткар из Штутгарта - Porsche 911. Следом идут Audi TT и Mercedes-Benz SLK. Самыми проблемными признаны Chevrolet Spark, Dacia Logan и Renault Kangoo.

Вы не поверите, но лидером в группе автомобилей от 8 до 9 лет возглавляет 911-й. Неплохо ведут себя Audi TT и BMW X1. На последних строчках списка расположились Chevrolet Matiz, Dacia Logan и Renault Kangoo.

В довольно преклонном возрасте - от 10 до 11 лет - лучшим стал, да-да, вы правильно поняли, Porsche 911: при среднем пробеге 75 тысяч километров в сервис обратились только 11.1% владельцев. Второе и третье места заняли Audi TT и Volkswagen Golf Plus. Чаще всего подводили своих хозяев Dacia Logan, Chevrolet Matiz, Volkswagen Sharan и Dacia Sandero.

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