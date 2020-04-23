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23.04.2020 08:32
Рубрика: Спорт

Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок

Текст: Максим Домчев
Противостояние двух легенд Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина и Уэйна Гретцки в компьютерном симуляторе NHL20 завершилось вничью. Они собрали на благотворительность более 40 тысяч долларов.

Онлайн-поединок между Овечкиным и Гретцки состоялся минувшей ночью. Его инициатором выступил канадец, увидевший, как россиянин вместе со своим сыном играет в хоккей на игровой консоли. Главной целью матча стал сбор средств для двух фондов в Эдмонтоне и Вашингтоне.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
Тренировка с Овечкиным выставлена на аукцион

В первом матче Гретцки вел в счете (4:3), однако за пару секунд до финальной сирены Овечкин сумел отыграться, но в овертайме Великий все же смог сломить сопротивление более молодого соперника.

В ответной встрече противостояния, под названием "Великий против Великой восьмерки", победу отпраздновал Овечкин. Он повел в счете (4:1) во втором периоде и Гретцки капитулировал.

"Спасибо, Ови, было очень весело. Отличная игра", - написал Гретцки в Twitter.

"Замечательно было провести время за игрой с тобой и твоими парнями. Не обменивайте их, они хорошие игроки. Огромное спасибо всем фанатам за поддержку, скоро увидимся", - ответил ему россиянин.

За время трансляции матча было собрано более 20 тысяч долларов. Овечкин и Гретцки удвоили эту суму. Деньги пойдут на организацию питания медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

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