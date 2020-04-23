Песков: В РФ не видят значительных успехов по выполнению Минских соглашений

За год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины Россия не видит значительных успехов в выполнении действий по урегулированию ситуации в Донбассе согласно Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для нашей страны - как одной из стран-гарантов минских договоренностей - важно, чтобы зафиксированная в документе последовательность действий была выполнена.

- Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было, - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Напомним, 16 апреля республики Донбасса и Украина провели первый в текущем году обмен удерживаемыми лицами. Луганск и Донецк передали Киеву 20 человек и встретили, в свою очередь, 14 узников украинских тюрем.