Pininfarina готовит конкурента кроссоверу Ferrari Purosangue

Дизайн-ателье Pininfarina должны было рассекретить на Конкурсе элегантности на Пёббл-бич концепт, предваряющий появление суперкара Battista, который в свою очередь станет основой для нового автомобиля типа SUV. Спешим огорчить: не представят, так как конкурс отменён из-за коронавируса. Но это обстоятельство не меняет планов компании.

Издание Autocar опубликовало рендер будущего кроссовера. Изображению можно доверять, так как журналистам показали тот самый концепт - Pura Vision. В компании заявили, что при создании автомобиля цель была одна: автомобиль, который откроет новый сегмент. Условно в Pininfarina его называют Sustainable Luxury Vehicle (SLUV).

Это не внедорожник в традиционном понимании. Скорее, автомобиль больше похож на классический итальянский Grand Tourer с увеличенным клиренсом. У него длинный капот, короткие свесы, крутой наклон лобового стекла и крыша, выполненная из стекла.

Battista и SLUV инженеры Pininfarina планировали создавать на шасси Rivian, однако после того, как стартап был профинансирован Amazon, сделка сорвалась, вероятно, по инициативе инвестора. Поэтому для моделей Pininfarina создала собственную платформу, разработанную при участии сторонней компании.

Потенциал электрической силовой установки - порядка 1000 л.с., запас хода - около 547 км. В случае с Battista это обеспечит превосходные динамические характеристики: на разгон до "сотни" потребуется 3 секунды, максимальная скорость составит 300 км/ч.

Battista будет произведён в количестве 150 экземпляров, каждый из который оценивается в 1.7 млн фунтов стерлингов (более 161 млн рублей). Кроссовер окажется более массовым (тираж будет представлен 4-значной цифрой) и значительно более доступным - около 274 000 фунтов стерлингов.

Производство будет организовано в Италии, подбор площадки для выпуска уже начался. Pininfarina SLUV должен поступить в продажу в 2022-ом, в том же году, когда на рынок выйдет его главный конкурент - Ferrari Purosangue.