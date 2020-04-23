Минкомсвязь запускает федеральную платформу оформления цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции. К сервису подключится еще 21 регион, сообщили в минкомсвязи.

Оформление пропусков будет проходить через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или мобильное приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус" (уже доступно для скачивания и для iOS, и для Android). Для работы в приложении достаточно упрощенной учетной записи на ЕПГУ, для ее создания (у кого еще нет) достаточно указать ФИО, e-mail и номер мобильного телефона. Упрощенная учетная запись доступна и для компаний.

Оформляя пропуск, гражданам следует выбрать причину выхода из дома, выбрать на карте место назначения, при необходимости привязать транспортное средство. В результате будет сформирован разовый пропуск в виде QR-кода. Этот код приходит на электронную почту и в личный кабинет ЕПГУ или приложения. Его можно показывать прямо с телефона или распечатать на бумаге, если у вас кнопочный телефон.

Компании, которые продолжают работать в условиях введенных ограничений, могут оформлять постоянные пропуска для своих работников. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки регион будет формировать постоянные цифровые пропуска, которые поступят в личные кабинеты сотрудников на ЕПГУ и на адреса электронной почты. В этом случае для поездки на работу гражданину не надо оформлять пропуск самому.

Для проверки пропусков граждан будет использоваться специальное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Подключение к сервису добровольно - на данный момент заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков подал только 21 субъект Федерации.

Первыми к платформе подключатся 7 регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели решение внедрят в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

В Москве, которая первая ввела систему цифровых пропусков, она работает на городской платформе Мos.Ru. В минкомсвязи пояснили, что регионы сами выбирают, какое решение использовать. "Мы даем регионам конструктор, и на стороне региона могут быть свои доработки", - пояснили в пресс-службе ведомства. Например, во время пилотного запуска проекта Московская область запустила возможность оформления цифрового пропуска через смс на короткий номер 0250. Пользователи указывают в смс необходимые для оформления сведения и получают цифровой пропуск в ответном сообщении.

"Наше решение основано на инфраструктуре электронного правительства, она имеет серьезную защиту и соответствует требованиям регуляторов в части информационной безопасности", - отметил представитель минкомсвязи.

Московская область стала первым после Москвы регионом, опробовавшим пилотное решение минкомсвязи. С 13 апреля здесь оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков.

Во время пилотирования федерального решения в Московской области отработали технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков Москвы. Сотрудники полиции Москвы и области имеют возможность "чтения" пропусков от жителей обоих регионов.

Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках, также обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг и оперативно передаются в правительство Москвы. Все эти решения могут быть позаимствованы и в других регионах - они решают, чем наполнить сервис.

На ЕПГУ сейчас зарегистрировано 105 млн пользователей по всей России. Упрощенный доступ специально разработан для ускоренного оформления цифровых пропусков, так как в обычном порядке требуется время для проверки данных граждан в МИД и Пенсионном фонде России, что занимает до нескольких дней.

Такую учетную запись впоследствии можно "повысить" до стандартной, указав свой СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность, а затем подтвердив свою личность в одном из центров обслуживания или в интернет-банке (Сбербанк Онлайн, "Тинькофф",Почта Банк Онлайн). Это даст полный доступ к электронным госуслугам.

Компетентно

На полмиллиона человек снизился в Москве пассажиропоток с введением пропусков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это говорит об эффективности этой системы, - подвел итоги работы пропускного режима в течение первой недели в столице глава города. Он отметил, что и с момента автоматического контроля за пропусками, который только стартовал в Москве, продолжается небольшое снижение потока. Кроме того, по его словам, москвичи стали стали более дисциплинированно подавать заявки на электронные пропуска, чем вначале.

Важно и другое, считают власти, лучше стали видны нарушители режима самоизоляции. Как известно, более 7 тысяч москвичей лечатся от коронавируса на дому, но они должны выполнять важное условие: строго соблюдать домашний карантин.

Между тем выявлено более 200 человек, нарушающих его. Их оштрафовали и принудительно отправили в обсервационные центры. Более эффективный контроль за теми, кто лечится на дому, поможет установить запущенное 23 апреля в Москве специальное приложение "Социальный мониторинг". Пациенты установят его на свой смартфон. Благодаря этому их перемещения будут видны в любое время суток.

Подготовила Любовь Проценко

В регионах

В условиях пандемии электронные пропуска внедряют все больше регионов. На этой неделе вслед за Москвой, Московской областью, Приморьем и отдельными регионами Поволжья цифровые пропуска введены в Красноярском крае. А в Кузбассе используют информационную систему, которая позволяет отслеживать соблюдение самоизоляции с помощью геолокации.

В целом, по данным минкомсвязи, заявки на подключение к федеральной цифровой системе выдачи электронных пропусков подал 21 регион страны. В списке значатся прежде всего области Центрального федерального округа. Самые густонаселенные и при этом лидеры по числу зараженных.

- Идею ввести цифровые пропуска мы обсуждали еще в начале апреля, - говорит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Но тогда от этого отказались: были уверены в сознательности жителей и гостей региона. Но рост числа заболевших и низкий уровень самоизоляции снова поставили перед нами этот вопрос.

Цифровые пропуска также введены в отдельных муниципалитетах Липецкой области: городах Елец, Задонск, Чаплыгин, Лебедянь и самом областном центре. Местные власти, учитывая ситуацию, пока не приняли решение о вводе цифровых пропусков повсеместно.

А вот в регионах Крайнего Севера суровые меры вводить готовы. Свою цифровую систему оперативно развернули в Югре. Власти деликатно назвали ее "системой самоконтроля", прозрачно намекая на то, что введение пропусков нужно сейчас прежде всего самим жителям. Работает она так. Жители заходят на специальный портал и заносят информацию, куда и во сколько они намерены выйти из дома. Руководители предприятий и организаций в свою очередь должны подать информацию о своих сотрудниках, графике их передвижения. Те, у кого гаджетов нет, сообщают о своих перемещениях по телефону.

При этом в Югре действует и система контрольно-пропускных пунктов на трассах. На них круглосуточно дежурят медики и полиция. Строгий режим изоляции связан прежде всего с тем, что на месторождениях округа работают больше 60 тысяч вахтовиков, приезжих из других регионов. В отличие от Югры вбиваться на портале будут только данные об организации, а не граждан. Это нужно, чтобы подтвердить, что предприятие действительно производит или продает товары первой необходимости или участвует в жизнеобеспечении населенного пункта. Далее заявку рассматривают в администрации Коми, ее могут одобрить, а могут и отклонить, например, по причине того, что организации следует находиться на карантине.

О введении строгого пропускного режима в майские праздники заявили и власти Свердловской области. При этом выезд на дачи решили не запрещать. Ситуация в регионе по коронавирусу пока достаточно благополучная - Средний Урал на 31-й позиции среди регионов, поэтому пропускные ограничения вводят исключительно на праздники, чтобы они прошли в условиях максимальной изоляции. В целом на сегодняшний день из-за пандемии каждый второй регион России ввел особый режим передвижения.

Если вас остановили, предъявите цифровой пропуск в виде QR-кода на телефоне или в распечатанном виде. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Подъезжая к Туле...

Пока жители других регионов могут попасть на свои дачи в Тульской области беспрепятственно. Инспекторы ДПС остановят их на въезде в регион, проверят документы, поинтересуются целью поездки, перепишут данные и напомнят о необходимости самоизоляции. Но жителям Москвы и Московской области для путешествия понадобятся еще и цифровые пропуска, введенные в этих субъектах РФ.

По прибытии на место проживания необходимо зарегистрироваться на сайте covid.tularegion.ru или сообщить о своем прибытии по телефону "горячей линии": 8-800-200-71-02. И затем выполнять условия самоизоляции, то есть в течение 14 дней не покидать дачу или квартиру.

Однако уже в ближайшие дни процесс может усложниться. Тула в числе 20 других регионов России вводит электронные пропуска для передвижения по территории области. Иногородним они тоже понадобятся. Для получения тульского пропуска необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и установить на телефон мобильное приложение "Госуслуги СТОП коронавирус".

Подготовили Елена Мационг, Антон Валагин, Элина Труханова, Анна Скрипка и Вера Черенева