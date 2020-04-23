Самоизоляция привела к снижению преступности и числа ДТП в Москве

Столичный главк МВД проанализировал статистику преступлений и дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Москве в период с 1-го по 22 апреля. Все эти дни, напомним, столица находилась в режиме самоизоляции. Оказалось, что все показатели по преступности и числу аварий на дорогах снизились.

"В период с 1 апреля по 22 апреля 2020 года в городе Москве снизилось количество совершенных преступлений - за указанный период на 9,5 процента сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что снижение преступности произошло в том числе благодаря реализации комплекса профилактических мер. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в Москве снизилось на 47,6 процента, краж на 29,3 процента, в том числе из квартир граждан на 62 процента. В то же время зафиксировано резкое сокращение уличной преступности - грабежей на 66,4 процента, разбойных нападений - на 78,3 процента.

На 57 процентов за указанный период сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. Число пострадавших в ДТП в период с 1-го по 22 апреля снизилось на 59,1 процента.

В полиции обратили внимание на фейки, активно распространяемые сейчас на некоторых интернет-ресурсах. В размещенных там публикациях говорится о якобы росте преступности в столице в период самоизоляции. "Это не соответствует действительности. Граждане, не доверяйте непроверенным источникам", - отметили в пресс-службе московского главка МВД России.

В четверг также стало известно, что не увеличилось число преступлений, совершаемых в России иностранными гражданами. Ранее звучали опасения о том, что уволенные и не успевшие уехать на родину мигранты вынуждены будут грабить россиян.