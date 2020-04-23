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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве

Принятые в столице меры по борьбе с распространением коронавируса оптимальны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он отметил, что большинство жителей столицы ведут себя очень ответственно и соблюдают режим самоизоляции, что позволяет не ужесточать принятые в административном порядке меры. "Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе", - добавил градоначальник.

Сергей Собянин также подчеркнул, что любое ужесточение режима должно быт обосновано, и сегодня благодаря введению электронных пропусков есть возможность делать это точечно, например, проверять конкретных нарушителей самоизоляции. "За этот период, когда мы ввели пропуска, число людей, которые передвигаются по городу снизилось от 500 до 800 тысяч", - отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин высказал мнение, что разрешать москвичам прогулки пока преждевременно и может нести дополнительные риски в распространении коронавирусной инфекции.

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