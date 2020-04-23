В Москве усилят контроль за автомобилями из других регионов

В Москве особое внимание при проверках будут уделять автомобилям с иностранными госномерами, а также зарегистрированным в других регионах России. Номера на машинах определяют камеры фотовидеофиксации и если выяснится, что автомобилисты нарушили правила самоизоляции и не оформили пропуск, то им придет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). "При проверке фото с 2,5 тыс. камер фотофиксации особое внимание мы уделим автомобилям без цифровых пропусков с номерами из других регионов и стран. Это нужно для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса, а также чтобы препятствовать завозу новых случаев", - рассказали в ведомстве ТАСС.

За первый день автоматического контроля за автомобилями в Москве обнаружили 230 тысяч авто, водители которых не оформили цифровые пропуска. После проверки данных нарушителей оштрафуют. Камеры не только определяют номера машин, но и автоматически проверяют, привязан ли этот номер к цифровом пропуску.

Напомним, с 22 апреля москвичи при передвижении по Москве на личном и общественном должны заранее оформить цифровой пропуск и указать в нем номер транспортной карты или госномер машины. Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.