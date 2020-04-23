В Москве запустили приложение для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома

Для москвичей, проходящих лечение на дому, запустили приложение. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, оно предназначено только для горожан, которые болеют коронавирусом. Пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" они смогут на личном смартфоне. Одноименное мобильное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store.

Это приложение позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина. Остальные же горожане, благодаря технологиям электронного мониторинга за местонахождением зараженных жителей, могут быть уверены в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других горожан.

Департамент информационных технологий отмечает, что версия, которая стала доступна в Google Play, принципиально новая. При ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке "Социального мониторинга", появившейся в начале апреля.

"Разработкой этой версии приложения занимался наш департамент. Все данные, которые передаются ему, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России. После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу", - рассказал Эдуард Лысенко.

Напомню, две недели назад, когда лечение на дому только начиналось в столице, пациентам, для которых выбирался такой регламент, выдавали смартфоны для контроля за соблюдением ими режима самоизоляции. С их помощью специальная служба, которая отслеживала это, выявила более 200 нарушителей. Их оштрафовали и поместили в обсервационные центры. Но трудность состояла в том, что некоторые пациенты категорически отказывались получать эти смартфоны. Теперь же они могут просто скачать приложение на свой аппарат, и их лечение будет, как и положено, круглые сутки подконтрольным для врачей. Это убережет их самих от риска осложнения болезни, а окружающих - от заражения.