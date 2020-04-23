Власти Москвы не исключили введения новых ограничений из-за коронавируса

Власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры, если динамика заболевших COVID-19 будет нарастать. Об этом сообщил министр московского правительства, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что пока статистика поводов для оптимизма не дает. Говоря о возможности введения дополнительных ограничений, Данчиков отметил, что надо оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять. По словам министра, сроки ослабления режима изоляции зависят от дисциплинированности самих москвичей.

По последним данным, в Москве скончались 27 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Возраст умерших от 38 до 90 лет. Известно, что 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом. Большинство других заболевших тоже имели сопутствующие заболевания: гипертонию, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз и другие.

Всего в России 57 999 человек инфицированы коронавирусом. Выздоровели 4420 россиян, скончались - 513.