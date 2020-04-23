Прокуратура начала проверку вспышки COVID-19 в больнице Владивостока

Генеральная прокуратура РФ взяла под контроль проводимую прокуратурой Приморского края проверку сведений о массовом заражении СOVID-19 во Владивостокской клинической больнице № 2.

Специалисты проверяют соблюдение в больнице санитарно-эпидемиологического законодательства, принятие необходимых мер в условиях пандемии, обеспечение средствами защиты медицинского персонала и больных.

По результатам будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Ранее поступила информация о вспышке коронавируса в городской больнице №2 Владивостока, где было подтверждено инфицирование у 42 человек, среди которых 17 - врачи и сотрудники медучреждения. Из-за этого было принято решение закрыть отделения хирургии и урологии и прекратить плановую госпитализацию.