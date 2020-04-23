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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии заведено дело после гибели ребенка в утонувшей машине

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в провалившейся под лед машине.

По данным следствия, 22 апреля трое мужчин, взяв с собой пятерых своих детей, выехали на "уазике" на подледную рыбалку из села Кентик Верхневилюйского района. Водитель допустил несанкционированный выезд на лед реки Вилюй. Примерно в пяти метрах от берега машина провалилась, полностью погрузившись в воду. Семь человек выбрались на поверхность. Пятилетнего сына одного из рыбаков спасти не смогли.

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"Толщина ледового покрова на момент выезда автомобиля составляла 10 - 13 сантиметров, выезд был запрещен", - отметила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ без проведения процессуальной проверки. Это связано с необходимостью проведения большого объема следственных действий, производство которых в рамках проверки невозможно. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного судопроизводства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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