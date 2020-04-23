Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19

Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов сегодня так и не появился на очередном заседании Госсовета РТ, а вместо этого направился в инфекционную больницу на повторную сдачу анализов. Три дня все депутаты сдавали тест на коронавирус, первый тест Миргалимова показал отрицательный результат, но врачи посчитали, что надо провести повторное исследование.

- У нас же как, иногда телега впереди лошади бежит, - прокомментировал Хафиз Миргалимов скандальную ситуацию корреспонденту "РГ". - Я сегодня сдал повторный анализ, который будет готов через 3 дня, проверили кровь, легкие - у меня никакой симптоматики нет. А то, что врачи посоветовали мне 2 недели поработать из дома - это просто перестраховались на всякий случай.

Накануне Хафиз Миргалимов со своими единомышленниками возлагал цветы к памятнику Владимира Ленина в честь 150-летия революционера. Татарстанский коммунист признался, что в этот момент был без маски и список всех, с кем контактировал, "сдал куда следует".

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выразил беспокойство здоровьем депутата, дескать, "не уберегли".

- Он просто на моем примере хотел по-отечески показать, что вирус никого не выбирает, и заразиться может каждый вне зависимости от положения в обществе, - отметил парламентарий.