Новости

В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
Вопрос о тарифах по газу вынесен на высший совет ЕАЭС 19:25
В Удмуртии откроют автошколы, ломбарды и салоны красоты 19:21
СК намерен просить суд о мере пресечения для экс-депутата Дениса Волчека 19:16
Система здравоохранения Петербурга оказалась перегружена из-за COVID-19 19:14
В Казани модернизировали два стратегических ракетоносца Ту-160 19:09
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса 19:06
Япония намерена закрыть въезд из России 19:05
МИД: Заявления США о причастности РФ к инциденту с хлором в САР неприемлемы 19:02
В Удмуртии у работников "Ижмеха" выявили коронавирус 19:02
Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 18:51
В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент 18:47
В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19

Текст: Олег Платонов (Казань)

Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов сегодня так и не появился на очередном заседании Госсовета РТ, а вместо этого направился в инфекционную больницу на повторную сдачу анализов. Три дня все депутаты сдавали тест на коронавирус, первый тест Миргалимова показал отрицательный результат, но врачи посчитали, что надо провести повторное исследование.

Коммунисты предложили штрафовать чиновников за оскорбления россиян

- У нас же как, иногда телега впереди лошади бежит, - прокомментировал Хафиз Миргалимов скандальную ситуацию корреспонденту "РГ". - Я сегодня сдал повторный анализ, который будет готов через 3 дня, проверили кровь, легкие - у меня никакой симптоматики нет. А то, что врачи посоветовали мне 2 недели поработать из дома - это просто перестраховались на всякий случай.

Накануне Хафиз Миргалимов со своими единомышленниками возлагал цветы к памятнику Владимира Ленина в честь 150-летия революционера. Татарстанский коммунист признался, что в этот момент был без маски и список всех, с кем контактировал, "сдал куда следует".

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выразил беспокойство здоровьем депутата, дескать, "не уберегли".

- Он просто на моем примере хотел по-отечески показать, что вирус никого не выбирает, и заразиться может каждый вне зависимости от положения в обществе, - отметил парламентарий.

Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан ПФО Татарстан Казань Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции