В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевого правительства, в настоящее время следственные мероприятия проводятся в связи с расследованием уголовных дел по некоторым строительным проектам, в том числе строительству нового зоопарка в городе Перми.

Напомним, ранее МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту хищения 129 миллионов рублей на строительстве нового пермского зоопарка в отношении неустановленных лиц.