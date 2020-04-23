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23.04.2020 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Марий Эл на экс-главврача завели дело из-за похищения младенца

Текст: Олег Корякин

Бывшему главному врачу перинатального центра в Йошкаре-Оле, где ранее был похищен младенец, предъявили обвинение по статье "Халатность". Об этом сообщает Следственное управление СК по Марий Эл.

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Следствие полагает, что руководитель медучреждения проявил преступную небрежность, не обеспечив охрану территории и административного здания.

Напомним, 23 марта в перинатальном центре обнаружили пропажу новорожденной девочки. Сотрудники правоохранительных органов сразу же стали отрабатывать версию, что младенца могла похитить одна из пациенток роддома, у которой ранее умер ребенок.

Вскоре девочку нашли в квартире 33-летней жительницы Йошкар-Олы. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола

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