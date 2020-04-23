В Марий Эл на экс-главврача завели дело из-за похищения младенца

Бывшему главному врачу перинатального центра в Йошкаре-Оле, где ранее был похищен младенец, предъявили обвинение по статье "Халатность". Об этом сообщает Следственное управление СК по Марий Эл.

Следствие полагает, что руководитель медучреждения проявил преступную небрежность, не обеспечив охрану территории и административного здания.

Напомним, 23 марта в перинатальном центре обнаружили пропажу новорожденной девочки. Сотрудники правоохранительных органов сразу же стали отрабатывать версию, что младенца могла похитить одна из пациенток роддома, у которой ранее умер ребенок.

Вскоре девочку нашли в квартире 33-летней жительницы Йошкар-Олы. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.