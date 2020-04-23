Новости

У главы комитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии выявили коронавирус 18:20
Emirates возобновляет со следующей недели полеты в восемь стран 18:20
В архивах обнаружены записи о метеорите-убийце 18:13
Стрельбы китайских С-400 впервые показали на видео 18:12
Главврач Филатовской больницы рассказал о загруженных реанимациях 18:11
МИД РФ ответил на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи 18:09
УЕФА решил сохранить название Евро-2020 18:04
Обновленный Jaguar F-Type добрался до России 18:02
В Оренбуржье молодую мать арестовали за избиение восьмимесячного сына 17:54
Ивановским бизнесменам "обнулили" аренду 17:53
МИД РФ: Россия вернула Украине две ноты по Крыму 17:46
Пострадавшие от COVID-19 из 40 стран мира подают в суд на курорт в Тироле 17:38
В Мурманске вдвое снизят стоимость проезда для дошкольников 17:36
Найдено место легендарной битвы Ганнибала 17:33
АвтоВАЗ не станет снимать автомобили Lada с гарантии из-за чип-тюнинга 17:30
МИД призвал не возлагать всю ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ 17:26
Жители Беларуси сдали 365 единиц неучтенного оружия и тысячи боеприпасов 17:20
В МИД РФ рассказали о ситуации с российскими школьниками в США 17:19
Умер "звездный повар" Сирио Маккиони 17:13
Создана первая в мире единая геологическая карта Луны 17:09
Видео: Ямальский музей снял мультфильм про коронавирус 17:08
Газовики попросили не перекрывать вентиляцию из-за страха перед COVID-19 17:05
Skoda Kliq - так будет называться конкурент Kia Seltos и Hyundai Creta 17:01
Ростовский пенсионер нанял киллера для убийства двух бизнесменов 16:54
Вологодец замуровал коллегу в подвале хлебозавода 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье молодую мать арестовали за избиение восьмимесячного сына

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 21-летней местной жительницы: ей предъявлено обвинение в избиении своего восьмимесячного сына.

Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону. Кроме истязания ребенка (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ), молодой женщине инкриминируется ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию (статья 156 УК РФ).

Омбудсмен Кубани рекомендовала забрать избитого ребенка у матери

Как уже писала "РГ", резонансное уголовное дело было возбуждено после публикации в социальных сетях видеоролика. На кадрах зафиксировано, как молодая женщина достает ребенка из кроватки, а спустя некоторое время начинает бить его. Малыш кричит, но мать продолжает наносить удары, в том числе по голове.

По информации СК России, скандальное видео было снято вечером 20 апреля. Молодая оренбурженка с малышом находилась в квартире своей подруги в Соль-Илецке. После задержания мать созналась в содеянном, однако пояснить мотивы своего поступка следователям не смогла.

В Якутии после гибели ребенка в утонувшей машине завели дело

На сегодня ребенок изъят из семьи и находится на обследовании в стационаре.

Расследование продолжается. Будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз - в том числе психолого-психиатрическая, которая определит вменяемость женщины.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника