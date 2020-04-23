В Оренбуржье молодую мать арестовали за избиение восьмимесячного сына

В Оренбуржье суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 21-летней местной жительницы: ей предъявлено обвинение в избиении своего восьмимесячного сына.

Об этом сообщил в четверг Следственный комитет по региону. Кроме истязания ребенка (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ), молодой женщине инкриминируется ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию (статья 156 УК РФ).

Как уже писала "РГ", резонансное уголовное дело было возбуждено после публикации в социальных сетях видеоролика. На кадрах зафиксировано, как молодая женщина достает ребенка из кроватки, а спустя некоторое время начинает бить его. Малыш кричит, но мать продолжает наносить удары, в том числе по голове.

По информации СК России, скандальное видео было снято вечером 20 апреля. Молодая оренбурженка с малышом находилась в квартире своей подруги в Соль-Илецке. После задержания мать созналась в содеянном, однако пояснить мотивы своего поступка следователям не смогла.

На сегодня ребенок изъят из семьи и находится на обследовании в стационаре.

Расследование продолжается. Будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз - в том числе психолого-психиатрическая, которая определит вменяемость женщины.