В Саратовской области коронавирусом заболели еще 39 человек. За сутки темпы роста заболевания в регионе увеличились почти в два раза.

Как сообщает областной штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 18 человек ранее находились в контакте с заболевшими, 16 пациентов прошли тестирование в связи с заболеванием внебольничной пневмонией, еще трое прибыли из Москвы с признаками заболевания ОРВИ. Среди заболевших двое детей в возрасте до 14 лет.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Саратове и Ершовском районе - по шесть, в Алгайском районе - четыре, в Балашовском и Балтайском - по три, в Аткарском, Балаковском, Новоузенском, Питерском - по два, в Перелюбском и Энгельсском - по одному. Впервые заболевшие выявлены в Калининском и Федоровском районах - по два человека, в Вольском, Дергачевском, Краснокутском - по одному.

Всего в Саратове и 28 муниципальных районах к утру четверга подтверждены 229 случаев заболевания COVID-19.