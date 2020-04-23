Чем сибиряки заменили резко подорожавшие лимон и имбирь

После небывалого наплыва покупателей, сметающих едва ли не все с продуктовых прилавков, торговые залы магазинов стали немноголюдными. Те, кого режим самоизоляции заставил сделать основательные запасы, теперь приходят в супермаркеты только за самым необходимым.

Торговые сети в период ажиотажного спроса многократно выполнили план.

- Мы подчистили склады, в том числе от залежавшихся пшена и макарон. А продажи горячительных напитков побили все рекорды, - сообщила корреспонденту "РГ" кассир продуктового маркета на Ленинском рынке Омска.

Сейчас спрос на крупы и алкоголь резко пошел на спад. К имбирю и лимонам, цена которых в апреле подскочила в десятки раз, интерес тоже заметно снизился. Сибиряки переключились на квашеную капусту, которая, как утверждают ученые, по содержанию витаминов и защитным свойствам экзотическим продуктам ничуть не уступает, а стоит на порядок меньше.

По данным государственной статистики, несмотря на скачки, в марте этого года, по сравнению с январем, социально значимые продукты в Сибири подорожали незначительно. Мясо - не более чем на десять рублей. Самую дорогую говядину (368 рублей за килограмм) продавали в Томске, самую дешевую (312 рублей) - в Омске. На пять-семь процентов подорожал сахар (до 40 рублей за килограмм - в Красноярске, до 35 - в Барнауле). Любопытно, что в столицах Алтайского края и Прииртышья куры, рыба, сливочное масло в сравнении с началом года даже слегка подешевели. Едва ли не повсеместно опустилась цена на подсолнечное масло.

По данным департамента экономической политики Омска, ведущего ежедневный мониторинг в крупных сетевых супермаркетах и гипермаркетах, в начале апреля продуктовые цены продолжили снижаться. Например, подешевели говядина, свинина, мясные консервы, сгущенное молоко. Но в то же время на два-двадцать процентов выросли цены на сахар, овощи, питьевую воду (емкостью пять литров). В середине апреля цены стали расти практически на все продукты. Одна из причин - Пасха, завершающая строгий пост.

"К концу прошлой недели выросли цены на свинину и говядину - до 283,8 и 389,8 рубля соответственно, - сообщили в департаменте экономической политики. - Отмечалось повышение спроса на крупы, соль, сахар, муку, хлеб, молоко и яйца. Стабильными остались цены на хлеб, сахар и соль, капусту и рафинированное подсолнечное масло. На один рубль за неделю подорожал картофель.

После резкого увеличения с 60 до 160 рублей за килограмм цена гречневой крупы сначала опустилась на исходную позицию, но за последнюю неделю вновь поднялась на пять-десять процентов.

Экономисты отмечают также рост цен на овощи и фрукты. К примеру, лук подорожал на 21 процент, морковь - на восемь, а яблоки - почти на пять процентов. Это тенденцию специалисты связывают с сезонным увеличением оптовых цен.

В непродовольственной группе неизменно сохраняются как высокий спрос на санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук, так и дефицит этих товаров. Снижение покупательского спроса отмечено на хозяйственное мыло, зубную пасту, туалетную бумагу. Колебания цен в этом сегменте не превышают одного процента.