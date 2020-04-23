Карантин проверил врачей на ответственность и порядочность

Две недели, проведенные на карантине в режиме "закрытого контура", наконец, завершились: одно из крупнейших медучреждений Иркутска возобновило работу в нормальном режиме.

Медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО) и всех, кто в ней на тот момент находился, закрыли на карантин в связи с угрозой распространения COVID-19.

Так около 120 пациентов, включая рожениц и каждый день появляющихся на свет малышей в родильном отделении, и 70 человек персонала оказались изолированы от внешнего мира.

По словам главного врача Евгения Выговского, мгновения, когда в стационар и роддом, наконец, открылись двери, навсегда останутся в его памяти:

- Я выдохнул. И почувствовал, какое, оказывается, напряжение испытывал все эти 14 дней. Когда ты не можешь чего-то увидеть своими глазами, когда ты полагаешься только на оценки своих коллег и принимаешь решения на основании их сообщений, не покидают сомнения: а вдруг что-то не так? Вдруг чего-то мы не заметили, не учли? И это, конечно, очень тяжело. Но - огромное спасибо всем, кто эти две недели находился внутри, и тем, кто помогал им отсюда. Мы справились!

Выписка пациентов, по его словам, прошла "весьма буднично". Даже из роддома молодых мамочек (а за время карантина на свет там появилось 14 малышей, в том числе двойня), встречали без обычного шума.

"И слава богу, - улыбается заведующая отделением патологии беременных Наталья Агеева. - Сил радоваться вместе с новоиспеченными отцами и другими родственниками у нас уже не осталось".

Сама же она после снятия режима изоляции ушла домой последней: на помывку и дезинфекцию медучреждению дали всего сутки, а надо было убедиться, что все готово к приему новых рожениц. Когда мы встречались, роддом был заполнен уже на треть.

Одна из медсестер призналась, что домой "бежала бегом":

- Семейные женщины меня поймут: кажется же, что твоих детей и оденут не так, и накормят не тем, и спать вовремя не уложат… Хотя были на связи постоянно. Так что прибежала, всех обняла - и отключилась. Все-таки накопилась усталость.

Оксана Серебренникова, старшая медсестра приемного отделения, два дня просто отсыпалась. В закрытом отделении их осталось всего четверо - две медсестры и две санитарки. И за эти две недели девчонкам, конечно, досталось.

"Начиная с самого утра, - вспоминала она, - мы забирали от центрального входа, а потом подвозили к дверям отделений медикаменты, еду из пищеблока, чистое постельное белье, передачи от родственников. К вечеру превращались в грузчиков и уборщиков: после отбоя надо было собрать отходы из отделений, утилизировать, обработать и прокварцевать все лифты, промыть лестницы. А с утра все по новой - забрать анализы, передать их в лабораторию, разнести лекарства и завтраки. И, кстати, не забыть подготовить для пищеблока порционку на персонал, а еще отвечать на звонки, переведенные с горячей линии министерства здравоохранения".

Зато работа в обычном режиме кажется Оксане едва ли не курортом. "Сейчас-то что не работать? Все спокойно у нас, все четко", - смеется она.

Павел Хазиев, заведующий отделением травматологии, зашедший в стационар уже после объявления карантина, "потому что пациентам требовалась помощь" уверен, что сложнее было тем, кто ждал его дома.

"У меня в отделении было 34 пациента, - вспоминает он, - почти все - лежачие, беспомощные. Так что работы было много, дни пролетали один за другим. Каждую свободную минуту - на телефоне с семьей, ребятишки мне рисунки свои отправляли - поддерживали и веселили".

Первым делом после открытия больницы Павел Нургалиевич побежал… стричься. Появиться обросшим перед домашними доктор никак не мог.

Ольга Татарникова, заведующая отделением терапии, считает, что "со своими" двумя медссестрами и санитарочкой она теперь хоть в разведку, хоть куда. Дело в том, что на них четверых остались 59 пациентов!

"Обход по расписанию, назначения, осмотры, - у нас все было строго, - отчитывается она, а глаза смеются. - Только рука болела, особенно в первые дни - истории болезни заполнять. Этот карантин, будь он неладен, проверил нас на ответственность, стрессоустойчивость, порядочность. И я знаю теперь, что мои девчонки меня не подведут".

И самое главное - зараженных COVID-19 среди пациентов и персонала Медсанчасти ИАПО не выявлено.

"За карантинное время мы подготовили специальный изолятор для приема больных с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Отдельный вход, десять коек в боксах и два реанимационных места, подготовленный персонал, - рассказал главный врач Евгений Выговский. - Все, чтобы не повторилась эта экстремальная ситуация. Сейчас наша больница работает, как и все стационары области, в режиме повышенной готовности. Плановые госпитализации отложены, принимаются только экстренные и неотложные больные".

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