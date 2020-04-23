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23.04.2020 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове загорелись четыре жилых дома

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Четыре частных жилых дома горят в Кедровке - жилом районе Кемерова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кузбассу, к ликвидации очагов возгорания привлечено 25 человек и восемь единиц техники.

"РГ" писала, что серьезные пожары сегодня произошли еще в трех населенных пунктах Кузбасса.

Фото: iStock
В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

В селе Постниково Ижморского района огонь уничтожил более двадцати строений (пожар локализован на тысяче квадратных метров), в селе Краснинское Промышленновского района загорелось три дома (площадь возгорания - 370 "квадратов"), а в селе Пашково Яшкинского района пламя охватило шесть жилых домов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Людям, лишившимся крыши над головой, будет оказана поддержка.

"Пожар оставил семьи без крова. Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильем, окажут медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильем", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Сергея Цивилева.

Причины ЧС, возникших на фоне высокой пожароопасности, выясняются. На местах работают представители надзорных органов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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