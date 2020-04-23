Губернатор и прокурор выехали в горящие деревни на Кузбассе

Прокурорская проверка организована по факту пожара в селе Постниково Ижморского района Кузбасса, где пострадали 18 частных жилых домов.

Возгорание в селе возникло сегодня. В кратчайшее время огонь охватил семь жилых домов, а затем площадь пожара увеличилась.

В Постниково незамедлительно выехал прокурор Ижморского района Игорь Кочугов. На место также прибыл губернатор области Сергей Цивилев, отложивший рабочую поезду в Яйский район. Как сообщили в правительстве Кузбасса, глава региона распорядился оказать помощь погорельцам. Сообщается, что огонь, по предварительной информации, уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов. Без крова осталось 36 человек, 13 из которых дети. Всех отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки, где подготовят сорок спальных мест, а также обеспечат горячее питание.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, в селе на ликвидации пожара задействовано 102 человека и 19 единиц техники. Пожарным помогают местные жители.

Тем временем устанавливается и причина пожара в селе Краснинском Промышленновского района, куда выехал районный прокурор Антон Жилков. В этом селе загорелись три дома. Два удалось отстоять, а рядом с третьим пострадали надворные постройки.