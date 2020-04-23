В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Возгорание в селе Постниково Ижморского района Кузбасса ликвидируют пожарные. Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов. По предварительным данным, пострадавших в результате нет. Информация о причинах возгорания уточняется.

В ликвидации ЧС задействовано десять единиц техники и группировка наращивается. Региональное управление МЧС привело в готовность к вылету вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

На место пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. А замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов с начальником регионального ГУ МЧС Алексеем Шульгиным выехали в село Краснинское Промышленновского района, где горят три частных дома. Там, по данным МЧС, работают три отделения пожарной охраны. В оба населенных пункта (в первом около пятисот, а во втором около трех тысяч жителей) также отправились представители регионального министерства социальной защиты населения.

В Кузбассе, как и по Западной Сибири в целом, стоит аномальная для апреля погода: температура воздуха доходит до плюс тридцати градусов по Цельсию. Сегодня к жаре добавился ветер с порывами до 17 метров в секунду. Изменений синоптики на ближайшие дни не обещают. На всей территории области с 15 апреля действует особый противопожарный режим, при котором штрафы для нарушителей удваиваются, а при рецидивах возбуждаются уголовные дела.