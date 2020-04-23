В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

В Кемеровской области произошел крупный пожар еще в одном населенном пункте.

- Шесть домов сгорело в селе Пашково Якинского района, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова. - В настоящее время пожар локализован.

По предварительным данным, причиной массовых пожаров в Кузбассе стали палы сухой травы. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Температура воздуха в Кузбассе доходит до плюс тридцати градусов по Цельсию. А порывы ветра достигают до 17 метров в секунду.

Сегодня 22 дома сгорели в селе Постниково Ижморского района Кузбасса. Горят жилые дома в селе Краснинское Промышленновского района. Все экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности.