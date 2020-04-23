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23.04.2020 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кемеровской области произошел крупный пожар еще в одном населенном пункте.

В омском селе во время пожара сгорели 10 домов

- Шесть домов сгорело в селе Пашково Якинского района, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова. - В настоящее время пожар локализован.

По предварительным данным, причиной массовых пожаров в Кузбассе стали палы сухой травы. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Температура воздуха в Кузбассе доходит до плюс тридцати градусов по Цельсию. А порывы ветра достигают до 17 метров в секунду.

Сегодня 22 дома сгорели в селе Постниково Ижморского района Кузбасса. Горят жилые дома в селе Краснинское Промышленновского района. Все экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово РГ-Видео

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