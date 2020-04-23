Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова уволился из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге свою должность покинул начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов коронавирусом. В Минобороны рассказали, что в академии после объявления пандемии была начата профилактика вируса. В частности в учебном заведении развернули инфекционный центр, а также подготовили запас лекарств. "Несмотря на это были допущены просчеты", - подчеркнули в военном ведомстве.

В итоге, уверены военные, эти просчеты привели к тому, что при организации барьерных и профилактических мер, которые в частности проводились на факультете подготовки врачей для иностранных армий, не удалось предотвратить инфицирование части курсантов.

В военном ведомстве подчеркнули, что по результатам инспекции комиссии Минобороны начальник академии Александр Фисун был освобожден от занимаемой должности "по собственному желанию".