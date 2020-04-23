Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии. Дело возбудили по статье 357 УК РФ - геноцид, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установили, что командование оккупационных войск и оккупационная администрация создали в Карело-Финской ССР не менее 14 концентрационных лагерей. Они предназначались для содержания этнического русского населения.

"РГ" уже писала о том, что Следком начал проверку. А оставшиеся в живых малолетние узники концлагерей обратились в СК России с письмом, в котором просили расследовать действия оккупационных властей и привлечь их к ответственности за геноцид.

С 1941 по 1944 годы в 14 лагерях содержались не менее 24 тысяч мирных жителей, из которых погибли порядка восьми тысяч, в том числе две тысячи детей. Более семи тысяч военнопленных зарыли живьем, убили в газовых камерах и расстреляли.

Следком продолжает расследование, изучает архивные материалы, которые свидетельствуют о совершении военных преступлений против мирного населения.