Бывшие узники концлагерей попросили проверить действия финских оккупантов

Бывшие малолетние узники финских концлагерей написали официальное письмо в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать действия оккупационных властей во время Великой Отечественной войны.

"РГ" уже сообщала о том, что Следком России анонсировал проверку по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку в годы Великой Отечественной войны. В этот период регион был оккупирован финнами. А назначили проверку в том числе и из-за рассекреченных республиканским УФСБ материалов.

Проверку поддержали малолетние узники концлагерей, сообщает РИА Новости. В письме они отметили, что оккупанты "устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению". И руководители оккупационного режима при этом не понесли никакой ответственности. Поэтому бывшие узники, находившиеся в концлагерях № 2, 3 и 5, просят провести проверку и привлечь руководителей и их пособников к ответственности.

Всего, согласно рассекреченным материалам, на территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было построено 14 концлагерей, шесть из них - в Петрозаводске. Через них прошли около 50 тысяч человек.