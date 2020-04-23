В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу

Два месяца проведет под арестом владелец петербургского хостела, которому вменяется нападение на сотрудницу. В результате девушка-администратор лишилась глаза.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, владелец хостела на заседании, где избиралась мера пресечения, не признал предъявленных ему обвинений.

Напомним, ЧП произошло в заведении на улице Садовой. В следствии полагают, что бизнесмен планировал убить свою сотрудницу, и уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".

По версии следствия, работодатель выстрелил девушке в глаз. Пострадавшая, несмотря на тяжелейшую травму, смогла сама вызвать "скорую" и полицию.

Следователи, изучая все, что может быть связано с личностью бизнесмена, выяснили, что на имя предпринимателя зарегистрированы четыре единицы оружия. Причем, ни одного предмета из арсенала дома у предпринимателя не нашлось. На этом основании сторона следствия сделала вывод, что мужчина, останься он на свободе на период расследования, может еще на кого-нибудь напасть.

Куйбышевский районный суд согласился с этими доводами, и до 20 июня владелец хостела будет находиться под стражей.