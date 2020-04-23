В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению

Из петербургской больницы №40 выписали председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Как сообщают в комитете по здравоохранению Петербурга, один тест у чиновника был положительный, два других - отрицательные.

Сейчас Лисовец находится на домашнем лечении.

В комздраве говорят, что как только председатель сдаст третий отрицательный тест на коронавирус, то вернется к работе. Сотрудники комитета тоже все сдали тесты на COVID-19. Фактов заболевания не выявлено.