Против жительницы Новороссийска возбудили дело за истязание сына

В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении 33-летней жительницы, которую обвинили в систематическом истязании шестилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 15 апреля 2020 года в городскую полицию поступило сообщение от соседей о затоплении одной из квартир на улице Видова. Прибыв на место, правоохранители обнаружили там шестилетнего мальчика с множественными ссадинами и синяками. В этот момент его матери дома не было. Установлено, что женщина "жестоко и грубо обращалась со своим сыном", подолгу оставляла его одного в запертой квартире.

- Со слов обвиняемой, в апреле 2020 года она систематически наносила ребенку удары кулаками по различным частям тела из-за его непослушания, а также в связи с тем, что он неправильно записывал в пропись, - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент мальчик находится в местном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Его мать задержана и помещена под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе мэрии Новороссийска корреспонденту "РГ" уточнили, что женщина - воспитанница детского дома, получила квартиру от государства как сирота. И до этого момента семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.